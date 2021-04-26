Чорнобиль. 35 років – онлайн-трансляція Київського безпекового форуму

Київський безпековий форум (КБФ) проведе спеціальну онлайн-подію "Чорнобиль. 35 років", присвячену 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Подія почнеться 26 квітня о 09 :00.

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Під час меморіальної події Київського безпекового форуму до української і світової громадськості звернуться:

- Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій;

- Арсеній Яценюк – голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках;

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- Світлана Алексієвич – білоруська письменниця і громадська діячка, нобелівська лауреатка 2015 року;

- Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції і визнана у світі переможниця на виборах президента Білорусі у 2020 році;

- проф. Сергій Плохій – український та американський історик, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету;

- Остап Семерак – міністр екології України у 2016-2019 роках;

- Мелінда Сіммонс – Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні (цього року Велика Британія головує в "Групі семи");

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- Анка Фельдгузен – Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні;

- Джозеф Пеннінгтон – в. о. заступника глави Місії Сполучених Штатів в Україні;

- Данило Лубківський – дипломат і громадський діяч, директор Київського безпекового форуму (модератор події).

Протягом трансляції події відбудуться ввімкнення з Прип’яті та Чорнобильської атомної станції.

Розмова про Чорнобиль, ініційована Києвом, буде діалогом про глобальний вимір найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, її духовні, гуманітарні і безпекові наслідки та травми, про особливу важливість взаємної підтримки між вільною Україною і Білоруссю, а також про цінність міжнародної солідарності у подоланні наслідків Чорнобиля і справі захисту довкілля.

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Ця подія – символічний внесок КБФ у сучасну глобальну дискусію про захист довкілля і самого життя на планеті.

Дискусія транслюватиметься 2 6 квітня о 09:00 на таких ресурсах КБФ:

Інформаційні партнери:Україна 24, Еспресо,Цензор.нет, Lb.ua, Сьогодні Новини, Гордон, ТВА , UkraineWorld.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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