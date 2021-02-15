Для вакцинації українців сформовано майже 600 мобільних груп

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко детально розповів у себе в Facebook про логістику вакцинації українців, яка розпочнеться вже найближчим часом.

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За його словами, після того, як вакцини прибудуть до України, їх в залежності від виробника транспортують на різні склади, а далі у найкоротший час доставлять до усіх областей. У випадку з Pfizer відправлятимуть 5-денну кількість препарату, бо саме стільки днів цю вакцину можна зберігати при температурі меншій за -80°C.

Кирило Тимошенко нагадав, що на першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють безпосередньо із хворими на COVID-19, працівників лабораторій та екстреної медичної допомоги. А самою вакцинацією займатимуться спеціальні мобільні групи. На сьогодні їх сформовано майже 600 по всій Україні.

"Усе розраховано таким чином, аби мобільні групи встигли завершити першу вакцинацію за 20 днів. Далі за такою ж схемою вони почнуть другу вакцинацію для тієї ж групи людей", - пояснив заступник голови ОП.

Дані про вакцинацію заноситимуться до єдиної електронної бази, тож ніякого "вчорашнього дня" у вигляді папірців у цій важливій справі бути не повинно, наголосив Тимошенко.

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Він також уточнив, що відповідальність за вакцинацію українців несе не тільки МОЗ. Більшість роботи ляже на місцеве самоврядування – керівників ОДА, міських голів, очільників департаментів охорони здоров'я.

"За останні кілька місяців ми маємо успішний спільний "кейс", коли у співпраці Офісу Президента, уряду і керівників на місцях вдалося вирішити проблему нестачі ліжко-місць та кисневих точок для хворих на Covid. Впевнений, така ж хороша взаємодія складеться і в процесі вакцинації. Старт уже близько", - додав Тимошенко.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли в Україну привезуть вакцину від COVID-19 .

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