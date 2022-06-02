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Кисельов теж боїться. У Криму запровадили низку обмежень через "спецоперацію" Росії

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 червня, 21:01
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Місцевих мешканців намагаються переконати, що скасування літнього сезону на півострові нічим їм не загрожує
Пропагандист Дмитро Кисельов скасував заходи у Криму цього літа.
Пропагандист Дмитро Кисельов скасував заходи у Криму цього літа. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Севастополі почали закривати міські пляжі через "спеціальну військову операцію". Проте місцеві жителі проти такого рішення "влади". Вони вийшли на протест, після чого їм повідомили, що пляжі закрили з іншої причини.

Про це повідомляє Telegram-канал "Медіаоборона".

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Зазначається, що "влада" не змогла надати жодної конкретики з цього питання у відповідь на протести севастопольців.

Після масового мітингу окупанти послалися вже не на спецоперацію, а на бактеріологічний аналіз води. Відпочинок у Криму влітку стає неможливим.

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Головний кремлівський пропагандист боїться їхати до Криму

Як пишуть "Крим Реалії" у Криму також вирішили перенести дати проведення фестивалю російського пропагандиста Дмитра Кисельова Koktebel Jazz Party.

"З урахуванням поточної геополітичної ситуації нами було ухвалено рішення про перенесення дат проведення фестивалю. (...) Як тільки нові дати буде визначено, ми анонсуємо їх на офіційних ресурсах Koktebel Jazz Party", – повідомили організатори.

Фестиваль планували провести з 19 по 21 серпня у Коктебелі.

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