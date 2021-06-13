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Кишкова паличка і грибок – чим небезпечне дороге морозиво

13 червня 2021 6:35

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

За результатами лабораторної перевірки, найякіснішим виявилося морозиво середньої ціни

З чого сьогодні роблять пломбір виробники – чи відповідають ціна і якість і чи безпечно купувати холодний десерт. Чи можна сьогодні знайти якісний, безпечний і доступний пломбір "як в дитинстві", ціле розслідування провела програма "Головна тема" з Оленою Кот.

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Під експертизу потрапили:

  • Італійське морозиво зі смаком лісових ягід за ціною 23 грн за 100 грамів
  • Пломбір найдешевший – по 11 грн за 100 грамів
  • Популярний пломбір житомирської фабрики по 17 грн за 100 грамів
  • Дитячий пломбір по 16 грн за 100 грамів
  • Пломбір з сільського магазину без розпізнавальних знаків по 10 грн за 100 грамів
  • Морозиво з популярних кіосків на Хрещатику по 30 грн за 100 грамів
  • Популярний пломбір, який продають в торгових центрах кульками по 58 грн за 100 грамів

Морозиво перевіряють на якість – скільки в ньому молока і чи не замінили його якоюсь дешевою сировиною. Також на безпеку – кишкову паличку, сальмонелу, грибок, які можуть викликати отруєння.

Найдешевший пломбір порадував складом – він дійсно виготовлений з молока і безпечний за складом. Так само і дитячий пломбір – безпечний і молочний.

Популярний житомирський пломбір неможна називати пломбіром – там використаний немолочний жир. Однак все це зазначено на етикетці, вживати це морозиво безпечно.

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У дешевому пломбірі з сільмагу знайшли цілий букет бактерій і грибок – це може привести до отруєння. Не краща ситуація з морозивом з Хрещатика – виявлена кишкова паличка. У найдорожчому морозиві всього 12% молочних жирів і також кишкова паличка. Італійське морозиво – якісне і безпечне.

Раніше ми розповідали, як вибрати безпечне і якісне морозиво, щоб не отруїтися.

А також пропонуємо дізнатися солодкий гороскоп: яке ви морозиво за знаком зодіаку.

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