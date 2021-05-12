Кива знайшов спільне між проблемами Медведчука і х*єм (відео)

Нардеп і кандидат наук своєрідно прокоментував брифінг Генпрокуратури і СБУ про підозру в держзраді однопартійців

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який у квітні захистив дисертацію, порівняв брифінг генпрокурора і глави СБУ про оголошення підозр у державній зраді його однопартійцям Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку з "х*єм на паркані".

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Про це він заявив журналістам під час візиту до Офісу генпрокурора, передають "Букви".

"Брифінг... Ні, я брифінг чув. Але справа вся в тому, що, послухайте... На паркані іноді "х*й" написано, але це не означає, що туди баби кидаються. Ви зрозуміли? Говорити можна все що завгодно", – сказав Кива, відповідаючи на запитання про вчорашній брифінг.

Нагадаємо, генпрокур України Ірина Венедиктова і глава СБУ Іван Баканов на брифінгу 11 травня повідомили, що народні депутати від "Опозиційного платформи – За життя" Віктор Медведчук і Тарас Козак звинувачуються в зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму.

12 травня Медведчук прийшов до Генпрокуратури разом із Іллею Ківою і Вадимом Рабіновичем.