Вчені раптово подякували Киві за захист дисертації: що вони говорять

"Сьогодні" розбираються в самій суті скандалу з дисертацією новоспеченого кандидата наук в галузі державного управління

Початок цього тижня ознаменувався подією, яка викликала обурення у значної частини суспільства – особливо вчених. Нардеп Ілля Кива захистив перед шановною вченою радою ступінь кандидата наук в галузі державного управління.

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Кореспондент "Сьогодні" Дмитро Волков розбирався, причому тут взагалі повага і чи дійсно Ілля Кива зробив щось погане.

"Я щиро вдячний новоспеченому доктору Киві за те, що, здається, нарешті у нас з'явився шанс на те, що прорветься цей давній гнилий гнійник, який чомусь нікого, крім, власне, наукових кіл, не цікавив", – говорить кандидат біологічних наук Євген Дикий.

На відміну від робіт Іллі Володимировича, посилання на наукові роботи Євгена Дикого можна знайти на спеціальних наукових міжнародних ресурсах. Але Дикому здобуття наукового ступеня коштувало значної частини життя, витраченої на експедиції, дослідження, спостереження, вивчення наукових робіт колег.

"Що є доказом для вченого, що він зробив щось хороше, цінне для світу? Не можна обмежуватися Києвом або якимось районом, селом. Або ти в світі, або тебе немає взагалі. Тільки публікації. Цих публікацій немає ні у Киви, ні у членів спеціалізованої вченої ради, які проголосували за нього, за все їхнє життя", – констатує доктор медичних наук, професор Віктор Досенко.

У нього – безліч практичних винаходів і послідовників. Досенко щорічно бере участь в антипремії "Академічна негідність року", яку присуджують плагіаторам, псевдовченим, токсичним ректорам і чиновникам у сфері науки і освіти. Саме на неї претендують і новоспечений кандидат Ківа, і міністр освіти та науки Шкарлет – через його підмочену плагіатом репутацію.

"Я закликаю всіх громадян – не звертати уваги ні на які ступені, що б він вам не показував", – говорить Досенко.

Але чому серед тисяч псевдовчених саме Ілля Кива отримав такий резонанс? Не останню роль, напевно, зіграв ось цей діалог з журналістом Данилом Мокриком.

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Він просто уважніше придивився до Іллі і розкопав, що той під час підготовки до захисту додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій. Але такі порушення часто викривали і раніше, звідки ж такий бум?

Ми з колегами звернулися до аналізу різних точок зору з цього приводу і дійшли висновку, що справа в самому Киві і темі його роботи. Що відразу відштовхує? Кива відверто бреше і викручується навіть під час захисту. Відповіді звучать як відверте знущання:

"Спасибі за питання. Зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо в наступній нашій науковій роботі".

А через деякий час – зовсім інше. З приводу цього ж питання: "Я не розчув у системі Zoom. Ну, тому що існувала певна проблематика".

Йдемо далі. Колишній міліціонер відверто заявляє, що через закон не можна переступати.

"Існує мораль, а існує закон. Не завжди закон дає можливість зберегти мораль. Або уберегти мораль". – "Тобто Ви допускаєте позасудове покарання?" – "Звичайно, допускаю!" – визнає Ківа.

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Навіщо писати закони, якщо заради якоїсь моралі їх можна ставити? І це ще не все. Ківа не поважає громадян. Він не тільки ображає їх поганими словами, а й загрожує вбивством.

"Ти що, дурень? Я тобі зараз голову відріжу", – так якось раз він погрожував активісту, саме тому елементу суспільства, якому присвячена його так звана наукова робота.

Природно, вчені – не "Опозиційна платформа – За життя". Вони не хочуть бачити в своїх рядах такого красеня. Один вчений після захисту Іллі просто спалив свій диплом кандидата.

"Якщо говорити по суті його роботи, то це плювок в обличчя громадянському суспільству. І він неодноразово говорив і закликав до насильства по відношенню до активістів. Він обіцяв активістів закопувати. І ця людина пише про громадянське суспільство наукову роботу? Знаєте, це – занадто", – зізнається гостьовий лектор навчальних програм Українського католицького університету Олександр Ябчанка.

Ілля відповів кандидату наук у своєму стилі: "Спалив ідіот один диплом. Краще б він собі на голову вилив і підпалив – толку б більше було".

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Ніхто з учених дипломи не спалював, але, чого гріха таїти, нинішня система освіти і науки "виробляє" чимало дипломів, які не вартують навіть паперу, на якому надруковані.

"В Україні, у всякому разі в гуманітарній сфері, є бізнес з написання кандидатських, докторських робіт. Я припускаю, що Кива так прискорено захищався, оскільки цього року повинен змінитися порядок захисту. І будуть дисертаційні ради для захисту вже створюватися за іншим принципом. І треба буде мати публікації, які б індексувалися в міжнародних науково-метричних системах", – пояснює директор Інституту світової політики Євген Магда.

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А в нинішніх умовах у без 5 хвилин кандидата наук Киви і таких, як він, формально все в порядку: довідки є, якась робота є, доповідач є.

"Вона проходила експертизу і в Міністерстві освіти. Тобто до неї не було претензій. Я бачив шматочки його захисту – абсолютно гідно виглядав дисертант", – вважає офіційний представник Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості Юрій Нестеряк.

Але це не кінець історії. Присуджений Іллі Киві вчений ступінь ще належить затвердити атестаційній колегіїї Міносвіти.

Якщо не затвердять, чи будуть якісь санкції до вченої ради, яка визнала політика вченим? Але якщо затвердять, тоді Ілля Володимирович отримає з наших кишень ще 15 відсотків своєї депутатської зарплати. А ми всі ще раз просто утремся.

Нагадаємо, що після захисту Киви стало відомо про звільнення його наукового керівника Володимира Гурковського. Нардеп пообіцяв "зробити" його міністром освіти.