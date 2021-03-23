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Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук

23 березня, 22:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Депутат досліджував вплив громадянського суспільства на правоохоронців

Народний депутат Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію про вплив громадянського суспільства на регулювання правоохоронної діяльності в Євросоюзі і Україні.

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Повідомлення про це з'явилося на сайті Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, дисертація, підготовлена Кивою називається "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Науковим керівником депутата від "Опозиційною платформи – За життя" значиться доктор наук із державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський.

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При захисті дисертації Киві опонували доктор і кандидат наук із держуправління.

Згідно з довідкою "Чесно", у депутата дві вищі освіти – він закінчив юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство" та Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "право". Кива також навчався на педагога-психолога.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Ківа раніше пояснив нестиковки в своїй декларації про доходи "спільним сексом з подругою".

Ми також повідомляли, що Кива збирав підписи депутатів за звільнення з-під варти прокремлівського пропагандиста.

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