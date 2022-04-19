Ківу заарештують у Росії: Геращенко назвав причину

Колишнього нардепа Іллю Ківу можуть затримати у Москві за спільною з Віктором Медведчуком справою. Про це радник голови МВС Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко спеціально для YouТube-каналу "Україна 24".
Геращенко пояснив, що Медведчук брав сотні чи мільярди доларів, щоб підривати Україну спільно з Ківою. Тому останнього незабаром затримають у РФ.
"Йому пред'являть, де ж вкладені гроші, де ті батальйони, які мали підтримувати російських загарбників", — сказав він.
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Ківа-зрадник
- 6 березня народному депутату України Іллі Ківі повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
- 15 березня стало відомо, що Ківа написав заяву про складання депутатського мандату.
- До цього народний депутат Ківа дозволяв собі дії та висловлювання проти України та народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави із Російською Федерацією.
- Влітку Ківа привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР із вимогою порушити кримінальне провадження.
- Нерухомість Ківи була виявлено в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.