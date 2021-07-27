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"Класичний фашизм" – в Раді зажадали завести справу на Яніну Соколову через інтерв'ю з хлопчиком

27 липня 2021 16:42

Богдан Приходько Богдан Приходько

Журналістку звинуватили в розпалюванні національної ворожнечі та ксенофобії

Проти Яніни Соколової можуть відкрити кримінальне провадження. Фото: колаж "Сьогодні"

Проти Яніни Соколової можуть відкрити кримінальне провадження. Фото: колаж "Сьогодні"

Позафракційний депутат Верховної Ради України Євген Шевченко написав депутатське звернення до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з вимогою відкрити кримінальне провадження проти журналістки Яніни Соколової за фактами розпалювання національної ворожнечі, а також приниження національної честі та гідності громадян України. Про це нардеп повідомив в своєму Telegram-каналі у вівторок, 27 липня.

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Приводом для звернення Шевченка до глави МВС стало опубліковане інтерв'ю Яніни Соколової з 9-річним хлопчиком Михайлом Корженовскім в ефірі програми "Рандеву" на "5 каналі", під час якого журналістка запитала, що робити з людьми, які живуть в Криму і "Л/ ДНР", але не хочуть повертатися до складу України.

"Тих, у кого вбито в мізки "Росія і Україна – єдиний народ", доведеться віддати Росії", – заявив Корженовскій.

На думку нардепа, журналістка навмисно і публічно допустила обмеження прав громадян України, встановивши прямі привілеї над їх мовними переконаннями, місцем проживання, і принизила їх національні честь і гідність.

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"У Яніни Соколової зовсім дах поїхав. Фашизм в класичному вигляді", – прокоментував Шевченко.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з фракції "Слуга народу", заявив, що прочитав статтю Путіна і вона йому сподобалася. За його словами, це "дуже сильна смислова стаття з боку Кремля".

Шевченко також оскандалився, привітавши невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності.

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А ще депутат заявив, що буде збирати навколо себе силовий блок з колишніх "беркутівців".

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