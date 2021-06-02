"Книг не читаю" і "МВФ обкакався" – яскраві цитати нового голови наглядової ради "Укроборонпрому" Милованова

Журналісти "Сьогодні" зібрали найяскравіші цитати ексміністра економіки, які викликали великий резонанс, а деякі і досі обговорюються в Мережі

Тимофій Милованов очолив Наглядову раду "Укроборонпрому". "Сьогодні" зібрали найяскравіші цитати ексміністра економіки, які викликали великий резонанс, а деякі і досі обговорюються в Мережі.

"Там МВФ обкакався"

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В лютому Милованов досить грубо відреагувавна звинувачення в невдалих переговорах України з Міжнародним валютним фондом про черговий кредитний транш.

"МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитися", – відповів він на один з коментарів про невдачу, яка спіткала Україну в переговорах.

Плюнути на державу

Ексміністр – прихильник ліберальної ідеї. У його висловлюваннях нерідко звучали заклики до мінімізації ролі держави в економіці.

"Якби у мене була політична партія, я б зробив їй слоган: "Держава нам не потрібна"... Держава поставила себе в таку позицію, що стала нерелевантною. Вона краде, вона непрофесійна, загрібає все під себе. Я б плюнув на неї і почав все робити самостійно" .

"Не приховую, що я дебіл"

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За часів роботи в Міністерстві Милованов відповів жартом олігарху Ігорю Коломойському, який назвав політика дебілом через критику на адресу пісні "Кварталу-95" про згорілий будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

"Я цього не приховую, що я дебіл. Так, я прошу... Я жартую" , – сказав Милованов журналістам.

Пізніше економіст зазначив, що так "підставився" перед Коломойським через брак політичного досвіду.

"До речі, це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді віджартуватися або взагалі його викликати на дуель, просто досвіду не було політичного...", – додав він.

"Дуель" з журналістом

Нещодавно журналіст Юрій Бутусов написав, що "школа Милованова отримала хабар в 1,68 млн гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради.

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"Відкриий корупційний злочин і конфлікт інтересів для НАБУ, особливо обурливе через те, що директор Київської школи економіки Тимофій Милованов і директор Укроборонпрому Юрій Гусєв сміють виправдовувати цю аферу", – написав журналіст.

Милованов відкинув звинувачення Бутусова, назвавши їх безпідставними, а також викликав журналіста на інтелектуальну дуель.

"Юрій Бутусов звинуватив мене у хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. У старі часи за це викликали на дуель і стрілялися. Сьогодні часи вегетаріанські, і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати ... Якщо виграє Бутусов, ми разом йдемо в НАБУ. Він пише заяву, а я даю свідчення. Якщо хабара немає, і Бутусов програє дуель, то він на камери віджимається від підлоги (чисто, без малювання) 20 разів і голосно говорить "Я крикуха и еропка", – написав ексміністр.

"Книг не читаю і іншим не раджу"

Якось Милованов, який, до слова, очолює Київську школу економіки, заявив, що абсолютно не читає книг і не вважає це ефективним способом для самоосвіти. На його думку, цей метод вже давно застарів.

"Мені читати книги нудно. Цей пост для тих, хто книги не читає. Я один з вас. Я вчений. Я постійно вчуся. Я створюю нові наукові статті та освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книг не читаю і іншим не раджу", – написав він.