До Дня Незалежності військових чекають великі премії: хто і скільки отримає

Саме завдяки нашим захисникам, які нині стримують агресора на передовій, українці можуть святкувати День Незалежності

Українських військових заохотять преміями / Фото: Сьогодні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про виплати грошових премій військовослужбовцям до Дня Незалежності, але тільки тим, хто отримав поранення.

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Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

У наказі зазначається, що гроші виплатять бійцям Сухопутних військ за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, мужність і героїзм, проявлений у боротьбі за свободу України та з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Розмір премії буде залежати від ступеня тяжкості поранення і становитиме від 2500 до 10 000 грн.

"Саме завдяки нашим військовослужбовцям, що зараз стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу наголосити, що ми зробимо усе можливе, щоб кожен військовослужбовець, який отримав поранення та виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах зміг продовжити службу", – заявив Сирський.

Як відзначатимемо 30-річчя незалежності

Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.

24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.

Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.

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Нагадаємо, 27 липня був рівно рік перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку перемир'я, але навіть в таких умовах втрат у ЗСУ стало набагато менше. У ТКГ розповідали, скільки загинуло українських військових за час перемир'я.

Також в останні дні загострилася обстановка на фронті – четвертий день на Донбасі гинуть бійці і є поранені.