Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

Код ДНК в нашій історії. Що розчулило Зеленського до сліз на параді до Дня Незалежності (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 серпня, 15:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перед військовим парадом до Дня Незалежності в Києві транслювали зворушливе відео
Зеленський пустив сльозу, коли дівчинка підбігла до військових. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський пустив сльозу, коли дівчинка підбігла до військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Історія України, яку показали в ролику на військовому параді до 30-річчя Незалежності, викликала сльози на очах Володимира Зеленського. Сайт "Сьогодні" покаже вам ролик, від перегляду якого президент розчулився.

Реклама

"Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні і думаємо про майбутнє", – сказав він.

Після представлення, в ході якого була коротко показана історія України, маленька дівчинка з букетом квітів пробігла по дорозі в сторону українських військових і передала їм квіти.

Найімовірніше, главу держави зворушила саме зустріч дівчинки з військовими. На відео видно, як Зеленський струшує сльозу.

Як святкують парад в столиці

Реклама

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася 2014 року:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

Читайте також:

У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені натовпу пасажирів поспішають на військовий парад.

Реклама

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на українських захисників.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Опитування
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти