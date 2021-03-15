Коли Bellingcat покаже "Вагнергейт" і що ми там побачимо?

Анонсований на 15 березня "важкий день для України" так і не відбувся- волонтерське розвідувальне співтовариство Bellingcat перенесло прем'єру першої частини фільму про зірвану спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Сайт "Сьогодні" розбирався, коли ж вийде фільм, і що ми там можемо побачити.

Коли чекати виходу фільму?

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Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс вже пояснив, що нібито сьогодні і не планувалося ніякого фільму.

"Ми її (дату) ніколи не встановлювали. Розслідування для документального фільму все ще триває, і як тільки це буде зроблено, ми повідомимо всім, коли він (фільм) буде випущений", – заявив Хіггінгс.

А ось журналіст Дмитро Гордон, який недавно анонсував "важкий день для України 15 березня", назвав нову дату – "5 квітня, плюс-мінус кілька днів". Друга частина очікується в серпні-вересні. Також він пояснив, що вихід фільму довелося перенести через візит автора розслідування Христо Грозєва до Києва.

"Христо Грозєву подзвонили з Офісу президента і запросили його в Україну, пообіцявши йому охорону і пообіцявши йому тут надати людей, які нібито мають відношення до спецоперації із затримання вагнерівців і дадуть свою точку зору, викладуть свою думку. І Христо Грозєв прилетів в Україну. Тому фільм не вийшов 15 числа, бо він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу президента та інших людей", – розповів журналіст.

Що це була за спецоперація і чого чекати у фільмі?

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Головним управлінням військової розвідки Міноборони України, спецслужбами США і Туреччини була розроблена унікальна по зухвалості, стратегії і задумом спецоперація, результатом якої повинен був бути арешт 28 вагнерівців, серед яких двоє безпосередньо брали участь в збитті Boeing МН17 в небі над Донбасом.

За задумом спецслужб, вагнерівців найняли для нібито охорони нафтових вишок у Венесуелі. Для цього, з Москви їх повинні були перевезти до Мінська, звідти турецьким літаком – в Стамбул, а далі – в Каракас (Венесуела). Під час перельоту Мінськ – Стамбул планувалося здійснити нібито "екстрену посадку" у Києві, де і були б взяті бойовики.

В ніч з 23 на 24 липня 2020 року бойовики прибули до Мінська і 24-го мав бути рейс до Стамбула (а по факту у Київ). А 24 липня на Банковій відбулася нарада, де президенту доповідали про цю спецоперацію. Там були присутні:

начальник Головного управління розвідки Василь Бурба;

учасник операції, перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький;

глава ОПУ Андрій Єрмак;

начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко;

заступник голови Офісу президента Роман Машовець;

у кабінеті перебувала і секретар президента Марія Левченко.

За підсумками цього засідання спецоперація нібито була зупинена, а бойовиків "Вагнера" затримали білоруські спецслужби, а через якийсь час відпустили в Росію.

"За моєю інформацією, людина (яка могла злити спецоперацію), яка дзвонила в Білорусь, відома. Відомо звідки вона дзвонила, коли дзвонила і кому дзвонила", – заявляв Гордон.

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У свою чергу журналіст Юрій Бутусов, який першим розкрив подробиці зірваної спецоперації, після зустрічі з Христо Грозєвим розповів, що мова у фільмі піде не тільки про зрив операції.

"Найбільше фільм Bellingcat буде викривати терористів Путіна, головний удар спрямований в цьому напрямку", – підкреслив він.

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