Коли COVID-19 в Україні піде на спад? Прогноз Кузіна

Також він розповів, коли чекати на нову хвилю коронавірусу в нашій країні

Коронавірус в Україні прогресує. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля коронавірусу піде на спад.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Чого чекати українцям?

Як розповів Кузін, найближчі три тижні будуть критичні, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності триватиме майже до кінця січня.

За його словами, наступний підйом коронавірусу – березень – квітень 2022 року.

"Певні проблеми з погляду комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з яким досить складно працювати", – зазначив Кузін.

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Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

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Київ посилив карантин

Київ з 1 листопада перейде до "червоної зони" карантину. Таке рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.