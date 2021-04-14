Коли можна робити інші щеплення після COVID-вакцини? Відповіли в МОЗ

Не можна вакцинуватися від COVID-19 в один день із іншими щепленнями, планові ін'єкції слід робити тільки через 28 днів після COVID-вакцини

Людям, які вакцинували проти коронавірусу, інші планові ін'єкції слід робити тільки через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.

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Про це йдеться в збірнику про вакцинацію проти COVID-19, який випустив Центр громадського здоров'я.

Однак у разі, якщо з'явилася екстрена необхідність вакцинуватися проти іншої хвороби, ніяких інтервалів витримувати не потрібно.

Як розповіли в ЦГЗ, вакцинуватися проти COVID-19 можна тільки через 14 днів, якщо вже було щеплення від іншої хвороби.

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Водночас вакцинація протипоказана в наступних випадках:

алергія на будь-який із компонентів вакцини;

якщо була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини;

лихоманка (температура вище 38° C).

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували проти COVID-19 15 152 особи. При цьому жодного щеплення не зробили в Черкаській області. Загалом з початку кампанії щеплені 403 553 особи.

Також "Сьогодні" розповідали, як можна записатися на вакцинацію від COVID-19. Це можна зробити трьома способами – по телефону, через сайт або додаток "Дія". Всі подробиці – читайте в нашому матеріалі.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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