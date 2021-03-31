Коли почнеться вакцинація препаратом CoronaVac? Відповів Ляшко

Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю вакцини від коронавірусу CoronaVac – 9 квітня.
Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування завив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"215 тисяч приїхали вже вакцин CoronaVac від компанії Sinovac. У п'ятницю вона була доставлена в Державний експертний центр на лабораторний контроль", – зазначив Ляшко.
За його словами, лабораторний контроль триває. Якщо не буде жодних зауважень до роботи, вакцину готові ввезти до України того ж дня, коли буде завершено лабораторний контроль.
Вже наступного дня після схвалення можуть почати робити щеплення.
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