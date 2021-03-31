Русский
$ 27,89
32,72
  1. Новини України

Коли почнеться вакцинація препаратом CoronaVac? Відповів Ляшко

31 березня, 17:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Зараз триває лабораторний контроль вакцини

Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю вакцини від коронавірусу CoronaVac – 9 квітня.

Реклама

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування завив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"215 тисяч приїхали вже вакцин CoronaVac від компанії Sinovac. У п'ятницю вона була доставлена в Державний експертний центр на лабораторний контроль", – зазначив Ляшко.

За його словами, лабораторний контроль триває. Якщо не буде жодних зауважень до роботи, вакцину готові ввезти до України того ж дня, коли буде завершено лабораторний контроль.

В тренді
Роботи на "дистанційці". Чому я вірю у майбутній прорив української науки

Вже наступного дня після схвалення можуть почати робити щеплення.

Реклама

Раніше головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "епідеміологія" Наталія Виноград заявила, що китайська вакцина від COVID-19 CoronaVac, першу партію якої вже доставили до України, має низку важливих переваг.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина коронавірус Віктор Ляшко Sinovac CoronaVac
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка
Інфекціоніст назвав улюблену
Інфекціоніст назвав улюблену "їжу" коронавірусу в організмі людиниУкраїна
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легень
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легеньУкраїна
На Прикарпатті пом'якшують карантин: що дозволили
На Прикарпатті пом'якшують карантин: що дозволилиЗахід
АМКУ оштрафував групу
АМКУ оштрафував групу "Приват" на 4,7 млрд грн: мережа АЗС "хімічила" з ціною бензинуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти