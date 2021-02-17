Коли-небудь бачили снігового козака? Українець здивував 6-метровою скульптурою

Минулої ночі Черкаси стали найхолоднішим містом в Європі- температура впала до рекордних -29 градусів. Але є в Черкаській області народний митець із села Шевченкове, якому холод і сніг на радість – він робить зі снігу величезні скульптури. Над чим працює тепер, розповіла кореспондентка "Сьогодні" Ольга Косенко.

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Чоловік створив шестиметрову скульптуру, як вусатий козак з пишною молодицею їдуть на возі, запряженому волами, на базар. Щоб виліпити її, знадобилося три дні і понад дві тонни снігу, розповідає майстер. А ще горіхові шкаралупи – для очей, картопля – для намиста і навіть ведмежа шкура – для вусів.

"Колись мені привезли з Півночі (шкуру ведмедя). Вона вже зносилася, я її сховав. А тепер її ріжу і роблю вуса, бороди", – розповів Віктор.

Снігову скульптуру він зліпив на узбіччі дороги. Тим, хто проїжджає повз цей витвір, важко втриматися від спокуси зупинитися і зробити фото. Приходять на фотосесію і односельці.

Відео: Сьогодні

Віктору Голубу 67 років, він скульптор-аматор. Все життя працював трактористом, а тепер на пенсії. Каже, свою першу снігову скульптуру зробив ще пів століття тому. Відтоді виліпив більше ніж сотню композицій. Тільки минулої зими, коли снігу не було зовсім, нудьгував. Нині в роботі козак з козачкою, які танцюють гопака, основа вже готова. Для роботи ідеально, коли невеликий морозець – тоді сніг ліпити краще.

До дня народження Кобзаря, 9 березня, Віктор планує виліпити фігуру Тараса Шевченка. Головне, щоб сніг не розтанув.

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Тим часом в Україні в найближчі дні прогнозують мороз під -30. Як повідомляли новини "Сьогодні", особливо холодно буде у п'ятницю.

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