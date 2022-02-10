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Коли треба здавати ПЛР-тест на коронавірус: список симптомів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 11:34
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Лікар зобов'язаний призначити обов'язкове тестування на COVID-19 у п'яти випадках
Лікарі повинні направляти пацієнтів на ПЛР-тести.
Лікарі повинні направляти пацієнтів на ПЛР-тести. / Фото: Колаж: Сьогодні

COVID-19 швидше поширюється за грип та застуду та може бути небезпечнішим для здоров’я. Кількість хворих на коронавірус в Україні з кожним днем все більша. При перших симптомах нездужання слід звертатися до сімейного лікаря.

Коли лікар зобов'язаний призначати ПЛР-тестування – нагадали в НСЗУ.

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Обов'язкова перевірка на COVID-19

Під час огляду лікар має визначити необхідність тестування. Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:

  • із підозрою на COVID-19;
  • з ознаками інших ГРВІ;
  • з ознаками вірусної пневмонії;
  • із позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Поки не отримаєте результати тесту або якщо маєте видимі симптоми ГРВІ, потрібно самоізолюватися та не виходити у місця з великою кількістю людей.

Як відкрити лікарняний з дому

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ розробив та видав наказ № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який уже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

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У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря та отримати від нього рекомендації щодо лікування.

Після чого за результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, що є основою для відкриття електронного лікарняного.

Однак, якщо хвороба триватиме довше, пацієнт повинен звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження терміну лікарняного шляхом створення нового медичного висновку в межах свого випадку захворювання.

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