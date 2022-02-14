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Коли відступить COVID-19? У МОЗ відповіли – прогноз для України

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14 лютого, 17:11
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Ситуація почала стабілізуватися на тиждень раніше, ніж того очікували у Міністерстві охорони здоров'я
В Україні зменшується кількість хворих на коронавірус.
В Україні зменшується кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вперше за чотири тижні зафіксували перші ознаки стабілізації ситуації з захворюваністю на коронавірус.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.

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Кількість хворих почала зменшуватися. Це сталося на тиждень раніше, ніж прогнозували у МОЗ.

"Вперше за останні чотири тижні кількість виявлених протягом тижня випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози", – сказав Ляшко.

Водночас за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+ 51%).

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Кількість смертей під час циркуляції нової омікрон-хвилі знизилася втричі, у порівнянні з дельта-хвилею.

Радіти рано

Ляшко підкреслив, що це тільки перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності, і Україна перебуває на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19.

"Допомагає нам у цій ситуації лише зростання кількості вакцинованого прошарку населення, адже вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби як штаму дельта, так і омікрону", – наголосив Віктор Ляшко.

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Ситуація в лікарнях

Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% "ковідних" ліжок з киснем. Станом на зараз виділено 72 539 "ковідних" ліжок, 96% з них – забезпечені киснем.

Ситуація щодо занятості дитячих ліжок залишається контрольованою. Так, у закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.

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