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Коли пацієнт з COVID-19 найбільш заразний: лікарка-інфекціоністка дала відповідь

5 квітня, 14:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Негативні результати ПЛР не мають заспокоювати, каже Ольга Голубовська

Людина, в якої діагностували коронавірусну інфекцію, є найбільш заразною для інших людей у перший тиждень з початку клінічних симптомів COVID-19.

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Про це заслужений лікар України, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Ольга Голубовська пише на своїй сторінці у Facebook.

Вона закликала йти на самоізоляцію на 14 днів або хоча б ізолювати рідних з груп ризику, якщо заражений повернувся з поїздки. Якщо це неможливо, потрібно уникати спілкування і носити засоби індивідуального захисту вдома.

"Негативні результати ПЛР не мають вас заспокоювати. Те саме треба робити, якщо у вас виникли симптоми хвороби. Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менша, а тяжкість перебігу – це серед іншого і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найбільш заразний період – перший тиждень від дебюту клінічних симптомів", – підкреслила член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Голубовська нагадала молоді та людям середнього віку, що найбільш беззахисними перед хворобою є батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надмірною масою тіла.

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"Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся тепер сім'ями на святкування днів народження або інших заходів. Пам'ятайте про те, що розплата за це може бути страшною", – підкреслила доктор медичних наук.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу в Україні, який особливо небезпечний для молодих.

Вона також попереджала, що реальна захворюваність на COVID-19 значно вища за офіційні дані.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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інфекція зараження коронавірус Ольга Голубовська інфекціоніст COVID-19

Джерело: Сьогодні

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