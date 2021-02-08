Коли припиняться снігопади і морози: кліматологиня дала прогноз до кінця зими

Мартазінова запевняє – таких сильних морозів вже не буде до кінця лютого

Україна засипати снігомі сильно морозити буде ще кілька днів, а весняне тепло прийде у другій половині лютого. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова.

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Вона зазначила, що цього року, незважаючи на "теплі" прогнози, зима принесла морози, яких українці давно не бачили. При цьому нинішні холоди і снігопади будуть недовго.

"Але це все не стійке – це в межах трьох-чотирьох днів закінчиться і повинні з'явиться теплі повітряні маси, але короткочасні. Але вже таких похолодань не буде, як зараз. Лютий дуже різний: перша половина дуже холодна і сніжна, а в другій половині буде короткочасна "весна", – розповіла Мартазінова.

Зазначимо, що негода почала вирувати вже з ночі, в деяких регіонах країни сильні снігопади паралізували рух на дорогах, міста застигли у корках. Читайте всі подробиці снігового апокаліпсису.

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