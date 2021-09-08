Коли Путін піде – Соловйов перший зрадіє: Гордон "наїхав" на пропагандистів РФ

Журналіст розповів, що зробить, якщо раптом випадково десь перетнеться з головним путінським пропагандистом

Соловйову (праворуч) краще не потрапляти на очі Гордону. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон знову "проїхався" по російських пропагандистах і вважає, що вони винні у вбивствах українців. Також він хотів би зустріти головного путінського пропагандиста Володимира Соловйова, щоб плюнути йому в обличчя.

Про це він розповів в ефірі RadioNVC.

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На запитання ведучого, що б журналіст сказав Соловйову, якби особисто зустрівся з ним, він відповів: "Чесно – не знаю. Зустріну і щось скажу (сміється)".

"Річ у тім, що коли Путін піде або його приберуть, першим буде радіти на телеканалі "Росія-1" саме Володимир Соловйов. Потім до нього приєднаються Скабєєва, Попов, Симоньян, Норкін і вся ця камарилья... Це все – виродки, негідники. Це все – російський інформаційний спецназ... Вони ніколи не уникнуть покарання", – сказав Гордон.

Він зазначив, що російські військові, "обдолбані" пропагандою Скабєєвої, Соловйова та інших, ішли вбивати українців.

"Я б хотів зустріти Соловйова, якщо чесно, в очі подивитися перед тим, як в них плюнути", – підкреслив Гордон.

Стосунки Гордона з пропагандистами РФ

Відомий український журналіст Дмитро Гордон давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик доносить інформацію про агресію Росії проти України.

Він навіть періодично долучається до ефіру російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.

Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує в своїх шоу Гордона, а той у відповідь лише тішиться, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надішле пропагандисту "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.

Також Гордон потролив путінського пропагандиста, назвавши Соловйова розумною мавпочкою, в якої проблеми із сексом.

Ми писали, як російська ведуча обмовилася в прямому ефірі під час спілкування з Гордоном. Дивіться відео: