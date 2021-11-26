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Коли варто призначати комп’ютерну томографію при COVID-19? У МОЗ відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 14:30
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Цей метод діагностики дає змогу визначити стан будь-якого органу людини
У МОЗ відповіли, чи потрібна комп'ютерна томографія при COVID-19.
У МОЗ відповіли, чи потрібна комп'ютерна томографія при COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку пандемії комп’ютерна томографія стала популярним методом діагностики серед українців. При цьому ефективність його використання для хворих на COVID-19 є сумнівною.

Про це повідомили в МОЗ.

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Що таке комп’ютерна томографія (КТ)

Це метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Фактично КТ дає змогу визначити стан будь-якого органу людини. У випадку із коронавірусною хворобою COVID-19 йдеться про КТ органів грудної клітини.

"Ефективність його використання для хворих на COVID-19 є сумнівною. У першу чергу, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання", – пояснюють в МОЗ.

Коли варто призначати КТ?

  • При неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби COVID-19;
  • При наявності таких симптомів як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій;
  • У випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.

При цьому позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ.

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У питанні направлення на комп’ютерну томографію лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла.

Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини.

Обмеження у призначенні КТ

Фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби.

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Водночас, спеціалісти радять послуговуватись методом ультразвукової діагностики для відслідковування захворювання. Його перевага в тому, що він не дає додаткову дозу опромінення, як у випадку із КТ.

Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21-й день з початку захворювання та через півроку. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар.

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