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"Колись хтось із вас буде тут сидіти": до Разумкова в Раду прийшли гості

1 червня, 17:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У залі, де Разумков зазвичай зустрічається з депутатами, пройшла зустріч з маленькими українцями

У Міжнародний день захисту дітей спікер Верховної Ради зустрівся з членами обласної ради дітей Київщини. До парламенту запросили і маленьких українців. Він відповів на запитання дітей.

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Про це повідомляє пресслужба ВР.

Серед іншого вони поспілкувалися про лідерство.

"Ти не можеш бути лідером без команди. Оскільки тоді ти не зможеш проявити себе і не буде тих, хто буде допомагати рухатися вперед. Лідерство – це інструмент. Важливо розуміти, навіщо ти це робиш і яких результатів можеш досягти. Ви є лідерами у своїх школах. Можливо, колись хтось з вас сидітиме в цій залі, на місці керівництва Парламенту. Проте це залежить від вас, від того, як ви будете працювати та прагнути досягти своєї мети", – сказав Разумков.

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Голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зі свого боку додав, що одним з головних елементів лідерства є саморозвиток.

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"Завдяки ньому ви зможете досягти успіху і зробити внесок у розвиток нашої країни. Наша задача як держави дати вам рівні і гідні можливості для саморозвитку", – сказав він.

Разумков пояснив дітям, що влада працює заради їхнього майбутнього і щоб вони, коли виростуть, будували Україну і не шукали кращої долі в інших країнах.

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"хочу побажати здоров’я і вам, і вашим рідним та близьким, адже це найцінніше в житті", – резюмував спікер парламенту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк говорив, що Україна зобов'язана захистити своїх дітей від російських терористів.

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