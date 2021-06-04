Коли Україна відновить авіасполучення з Білоруссю

Данілов заявив, що рішення буде залежати від поведінки білорусів та їх ставлення до політв'язнів

Україна відновить авіасполучення з Білоруссю тоді, коли країна-сусід змінить ставлення до політв'язнів.

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Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Питання Білорусі сьогодні на засіданні РНБО не розглядалось. Те, що стосується відновлення сполучення з Білоруссю, це буде залежати не від нас, від поведінки білорусів. В який спосіб вони будуть поводитись з тими політв'язнями, яких сьогодні вже тисячі в Білорусі", – йдеться в повідомленні.

Він згадав про рішення Євросоюзу, країни прийняли одноголосне рішення щодо авіасполучення з Білоруссю.

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"Вони, якщо я не помиляюсь, з завтрашнього дня взагалі припиняють приймати будь-які літаки з Білорусі", - сказав він.

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Нагадаємо, з 26 травня Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. А опівночі з 28 на 29 травня ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками.

Раніше ми повідомляли, що Кіпр приєднався до списку країн-членів Євросоюзу, які закрили свій повітряний простір для польотів з Білорусі, після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.