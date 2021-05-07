Коли українців почнуть колоти другою дозою вакцини: Ляшко назвав дати

Для кожного із застосованих в Україні препаратів від COVID-19 є свій інтервал між дозами

Вакцинація від коронавірусу другими щепленнями стартує з 9 травня, але все залежатиме від препарату. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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Він нагадав, що для кожного із застосованих в Україні препаратів від COVID-19 є свій інтервал між дозами.

Американська вакцина Pfizer – другу дозу почнуть колоти з 9 травня . Почали вакцинувати 18 квітня, а інтервал 21 день.

– другу дозу почнуть колоти з . Почали вакцинувати 18 квітня, а інтервал 21 день. Китайська вакцина CoronaVac – друге щеплення з 11 травня . Перше було з 13 квітня, а інтервал 28 днів.

– друге щеплення з . Перше було з 13 квітня, а інтервал 28 днів. Індійська вакцина CoviShield – друге щеплення з 19 травня. Почали з 24 лютого, а інтервал 12 тижнів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на сьогодні вакциновані першою дозою 821 тисяча українців. У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні не вакцинуватимуть по 10 млн осіб на місяць.

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Також до кінця травня Україна очікує заборговані COVID-вакцини.

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