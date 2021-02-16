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Коли вже почнеться вакцинація від COVID-19: онлайн-брифінг МОЗ

16 лютого, 09:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За минулу добу в Україні виявили практично однакову кількість нових хворих і видужалих

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 16 лютого в Україні підтвердили 3143 нових випадки зараження коронавірусом (1 276 618 з початку епідемії). За понеділок померли 150 українців (24 542 з початку епідемії), а одужали 6189 осіб (1 122 968 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявили 26 294 нових випадки зараження коронавірусом, померли 733 українці, одужали 41 255 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 8 лютого і по 14-те в Україні на лікарняний режим лікування взяли 11 521 особу. Читайте докладніше про підсумки епідемії за тиждень.

Нагадаємо, що в Україні обіцяли почати вакцинацію від ковіду з 15 лютого, але ми досі навіть не отримали вакцину. Тим часом нам стало відомо, що старт вакцинації відкладається. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна заплатила всі кошти і оформила документи. І зараз нібито врегульовуються технічні моменти з логістики відправки.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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епідемія вакцинація вакцина коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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