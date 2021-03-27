Коли в Україні можуть зупинити транспорт? Степанов назвав умову

В Україні можуть зупинити роботу громадського транспорту в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом почне виходити з-під контролю.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинні обмеження", – сказав Степанов.
За його словами, наразі влада стежить за епідеміологічною ситуацією.
Раніше Степанов спрогнозував, що в Україні важкий період пандемії коронавірусу буде до середини квітня.
Нагадаємо, в Україні стартував другий етап вакцинації – щеплення пропонують людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть робити укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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