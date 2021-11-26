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Коли в Україні почнеться вакцинація від коронавірусу бустерною дозою? У МОЗ відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 19:41
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Наразі в країні замало щеплених людей, щоб говорити про щеплення бустерною дозою
Голова МОЗ Віктор Ляшко (на фото) проти початку вакцинації українців бустерною дозою.
Голова МОЗ Віктор Ляшко (на фото) проти початку вакцинації українців бустерною дозою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Запроваджувати бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що зарано. Це стане доцільним після того, як мінімум 50% мешканців країни будуть щеплені двома дозами.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час візиту в Харків, повідомляє "Суспільне".

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Він зазначив, що зараз першими щепленнями охоплені 42% дорослого населення в Україні, а тому говорити про введення бустерної дози передчасно.

"Оскільки кількість людей, яка сьогодні пройшла і має імунітет понад шість місяців, поки ще мінімальна. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу", – пояснив Ляшко.

Чому не можна передчасно вводити бустерну дозу

Ляшко нагадав засторогу Всесвітньої організації охорони здоров'я про передчасність введення бустерних доз, оскільки бустерна доза — це додатковий персональний захист конкретної людини, яка отримує цю дозу.

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"Ми говоримо про те, що ми сьогодні повинні захистити якомога більше людей, тому пріорітет наш — провакцинувати якомога більше людей принаймні першою дозою, потім отримати другу дозу", – пояснив глава МОЗ.

Бустерна або третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – через шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала дозволити введення третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

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  • з ослабленим імунітетом,
  • з онкозахворюваннями;
  • пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитів;
  • пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу будуть вводити мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.

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