Коли в Україні почнеться вакцинація від коронавірусу бустерною дозою? У МОЗ відповіли

Наразі в країні замало щеплених людей, щоб говорити про щеплення бустерною дозою

Голова МОЗ Віктор Ляшко (на фото) проти початку вакцинації українців бустерною дозою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Запроваджувати бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що зарано. Це стане доцільним після того, як мінімум 50% мешканців країни будуть щеплені двома дозами.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час візиту в Харків, повідомляє "Суспільне".

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Він зазначив, що зараз першими щепленнями охоплені 42% дорослого населення в Україні, а тому говорити про введення бустерної дози передчасно.

"Оскільки кількість людей, яка сьогодні пройшла і має імунітет понад шість місяців, поки ще мінімальна. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу", – пояснив Ляшко.

Чому не можна передчасно вводити бустерну дозу

Ляшко нагадав засторогу Всесвітньої організації охорони здоров'я про передчасність введення бустерних доз, оскільки бустерна доза — це додатковий персональний захист конкретної людини, яка отримує цю дозу.

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"Ми говоримо про те, що ми сьогодні повинні захистити якомога більше людей, тому пріорітет наш — провакцинувати якомога більше людей принаймні першою дозою, потім отримати другу дозу", – пояснив глава МОЗ.

Бустерна або третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – через шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала дозволити введення третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

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з ослабленим імунітетом,

з онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитів;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу будуть вводити мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.

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