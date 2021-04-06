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Коли в Україні настане COVID-катастрофа: Радуцький назвав умову

6 квітня, 11:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колапс системи охорони здоров'я – це коли лікарі почнуть підміняти Бога і вирішувати, кому жити, а кому ні

В Україні зараз важка ситуація з коронавірусом. Але якщо кількість хворих на добу досягне 35-40 тисяч осіб – це буде катастрофа для країни.

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Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна народний депутат, глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він нагадав, що рівно рік тому катастрофічною вважалася кількість в 5 тисяч хворих на добу.

"Восени була катастрофа 25 тисяч, а на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, зараз відсоток госпіталізацій дуже високий", – сказав Радуцький.

Він пояснив, що таке колапс системи охорони здоров'я, коли всі лікарні будуть забиті хворими.

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"Я дуже цього не хочу, щоб наші лікарі були змушені виконувати протокол черги. Що таке колапс? Це коли лікар буде обирати, кого рятувати, а кого ні. Я б ворогам цього не побажав. Я б навіть Росії такого не побажав при всій нелюбові. Це ті речі, коли лікар змушений собою підмінити Бога, вирішувати, рятувати життя людині чи ні. Ось це – катастрофа", – сказав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Степанов заявляв, що в Україні буде зростати кількість хворих на COVID-19і навіть назвав страшну цифру.

Також він розповідав, чи здатна Україна провести вакцинацію у цьому році.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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колапс коронавірус Михайло Радуцький COVID-19
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