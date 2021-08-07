Коли вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19 – у МОЗ відповіли

Для тих, хто під час роботи багато спілкується з людьми, є особлива рекомендація

Тільки за минулу добу в Україні вакцинувалися понад 100 тисяч осіб. Фото: колаж "Сьогодні"

Тим, хто перехворів на COVID-19, можна і потрібно вакцинуватися. Загальна рекомендація – робити щеплення через півроку, але є і виключення.

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Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як пояснив Кузін, наразі немає чітко визначеної цифри титру антитіл, який повністю захищає людину від коронавирусной інфекції.

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Однак є загальна рекомендація щодо того, коли щепитися людям, які вже перехворіли на COVID-19 – а саме, за півроку після хвороби.

"Зараз діє рекомендація така, що, незважаючи на те, ви перехворіли чи ні, все одно є успішний досвід і рекомендації провести вакцинацію після 6 місяців після завершення хвороби. Це загальна рекомендація. Тобто людина одужала, шість місяців і можна вакцинуватися", – зазначив головний санлікар.

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Водночас Кузін не рекомендує чекати півроку тим, хто працює в критичній інфраструктурі і багато спілкується з людьми, наприклад, педагогам і медикам. Їм варто вакцинуватися, щойно буде можливість.

Головний санлікар також заявив, що МОЗ планує вакцинувати понад 50% українців до кінця року. Однак станом на ранок 7 серпня зробили трохи більше 6,4 млн щеплень (сукупно перших і других доз), що становить близько 6% дорослого населення України.

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