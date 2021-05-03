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Коли вийде скандальний фільм про вагнерівців: у Bellingcat окреслили нові терміни

3 травня, 11:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Перша частина розслідування вийде в текстовому варіанті, а сам фільм покажуть вже восени

Фільм міжнародних розслідувачів з Bellingcat про вагнерівців вийде у цьому місяці.

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Про це розповів автор розслідування Христо Грозєв, передає ГОРДОН.

За його словами, вихід самого фільму про вагнерівців відкладається через пандемію COVID-19, а також у зв'язку з необхідністю підтвердження достовірності отриманих в процесі розслідування даних і здійснення Росією все нових злочинів.

"Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде найближчими тижнями", – сказав Грозєв і додав, що сам фільм у відеоверсії вийде після літа.

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Коли вийде скандальний фільм про вагнерівців: у Bellingcat окреслили нові терміни

На уточнююче питання, чи буде це до червня, він відповів ствердно: "Так, можна орієнтуватися на це – "до" (до червня)".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", спочатку планувався вихід фільму 15 березня, потім його нібито переносили на початок квітня. Читайте детальніше, що ми можемо побачити у фільмі про вагнгерівців.

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