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Коли викликати "швидку" при коронавірусі? У МОЗ відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 14:26
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Рішення щодо необхідності госпіталізації хворого на COVID-19 може прийняти лише лікар
Є визначений перелік сиптомів та станів, при яких треба викликати "швидку".
Є визначений перелік сиптомів та станів, при яких треба викликати "швидку".

Захворювання коронавірусом може переноситися як у легкій формі, так і значно загрожувати здоров'ю людини. Не варто нехтувати своїм здоров'ям і необхідно знати перелік симптомів та станів, при яких потрібно викликати "швидку" при COVID-19.

Про це повідомили у пресцентрі МОЗ.

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Варто пам'ятати, що лікар прийме рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.

Коли пацієнту може знадобитися госпіталізація

  • біль у грудній клітці,
  • важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності,
  • сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%,
  • порушення свідомості,
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Коронавірус в Україні

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 137 дітей, медпрацівників – 19).

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Минулої доби госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужали 4789 людей.

За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 людей.

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