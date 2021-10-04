Коли чекати нову хвилю COVID-19 в Україні: прогноз від МОЗ

Зараз у країні розробляють кілька прогнозів розвитку пандемії

В Україні очікується стрибок захворюваності коронавірусом. Фото: колаж "Сегодня"

У листопаді в Україні очікується стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Зараз у країні розробляють безліч прогнозів розвитку пандемії.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню Фокус.

Коли очікувати стрибок захворюваності на COVID-19 в Україні

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За словами Кузіна, всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я.

Можливі сценарії розвитку пандемії

ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний. За словами головного санітарного лікаря, натепер Україна рухається за помірним сценарієм, але "ситуація може швидко змінюватися".

Ігор Кузін розповів про стрибок коронавірусу в листопаді. Фото: колаж "Сьогодні"

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день

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В Україні станом на 4 жовтня виявили 4821 новий випадок інфікування коронавірусом. Всього інфекцію підтвердили у 2 460 010 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 114 жителів України (всього – 56 889). Вилікувати вдалося 2 264 523 інфікованих (1116 – за останню добу).

Симптоми коронавірусу

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються такі симптоми:

підвищена температура;

кашель;

стомлюваність;

втрата нюху і смакових відчуттів.

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У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

біль у горлі;

головний біль;

різні інші больові відчуття;

діарея;

висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;

почервоніння або подразнення очей.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

задишка;

порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;

біль у грудній клітці.

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