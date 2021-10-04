Коли чекати нову хвилю COVID-19 в Україні: прогноз від МОЗ

У листопаді в Україні очікується стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Зараз у країні розробляють безліч прогнозів розвитку пандемії.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню Фокус.
Коли очікувати стрибок захворюваності на COVID-19 в Україні
За словами Кузіна, всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я.
Можливі сценарії розвитку пандемії
ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний. За словами головного санітарного лікаря, натепер Україна рухається за помірним сценарієм, але "ситуація може швидко змінюватися".
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день
В Україні станом на 4 жовтня виявили 4821 новий випадок інфікування коронавірусом. Всього інфекцію підтвердили у 2 460 010 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 114 жителів України (всього – 56 889). Вилікувати вдалося 2 264 523 інфікованих (1116 – за останню добу).
Симптоми коронавірусу
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості і їм не потрібна госпіталізація.
Часто спостерігаються такі симптоми:
- підвищена температура;
- кашель;
- стомлюваність;
- втрата нюху і смакових відчуттів.
У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:
- біль у горлі;
- головний біль;
- різні інші больові відчуття;
- діарея;
- висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
- почервоніння або подразнення очей.
Симптоми тяжкої форми захворювання:
- задишка;
- порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
- біль у грудній клітці.
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