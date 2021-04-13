Кого в Україні вакцинуватимуть китайською вакциною CoronaVac

В Україні почали вакцинувати людей препаратом CoronaVac. Передусім щеплення отримають старше покоління і соцпрацівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Хто отримає щеплення:
- маломобільні групи населення;
- люди, які доглядають за ними, – соцпрацівники;
- працівники сфери освіти (вчителі), які будуть задіяні у зовнішньому незалежному оцінюванні;
- спортсмени олімпійці і паралімпійці, які готуються до проведення Олімпіади в Токіо;
- поліцейські;
- військові;
- працівники критичної інфраструктури.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Всесвітня організації охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини лише в екстремальних випадках, але її вже використовують у 28 країнах. Читайте детальніше, що відомо про препарат CoronaVac.
Також ми писали, що після двох доз ефективність цієї вакцини – 83,5%. Крім того, у CoronaVac є протипоказання і побічні ефекти.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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