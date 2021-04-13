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Кого в Україні вакцинуватимуть китайською вакциною CoronaVac

13 квітня, 10:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ефективність китайського препарату після двох доз – 83,5%, але чи захочуть українці щеплення

В Україні почали вакцинувати людей препаратом CoronaVac. Передусім щеплення отримають старше покоління і соцпрацівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Хто отримає щеплення:

  • маломобільні групи населення;
  • люди, які доглядають за ними, – соцпрацівники;
  • працівники сфери освіти (вчителі), які будуть задіяні у зовнішньому незалежному оцінюванні;
  • спортсмени олімпійці і паралімпійці, які готуються до проведення Олімпіади в Токіо;
  • поліцейські;
  • військові;
  • працівники критичної інфраструктури.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Всесвітня організації охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини лише в екстремальних випадках, але її вже використовують у 28 країнах. Читайте детальніше, що відомо про препарат CoronaVac.

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Також ми писали, що після двох доз ефективність цієї вакцини – 83,5%. Крім того, у CoronaVac є протипоказання і побічні ефекти.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина Максим Степанов CoronaVac

Джерело: Сьогодні

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