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Кількість клієнтів Moneyveo перевищила 1 020 000 осіб

5 березня, 13:45

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Зростання популярності Moneyveo пов'язане із розширенням її можливостей, новинками та привабливими акціями

Наприкінці лютого 2021 року число українців, які скористалися послугами фінтех-компанії Moneyveo, сягнуло 1 020 000 осіб. Для порівняння, це майже втричі більше за населення острівної держави Ісландії, розташованої на заході Північної Європи. Постійне зростання популярності Moneyveo пов'язане з активним розширенням її можливостей, виходом технічних новинок і, звичайно, із привабливими акціями для користувачів.

Так, до 31 березня в компанії діє акційна пропозиція для нових клієнтів, яка дозволяє їм брати кредити Comfort за досить вигідними умовами.

У чому сенс акції

Після оформлення кредиту в компанії Moneyveo кожен новий клієнт отримує пільговий період користування – 42 дні, впродовж яких проценти не нараховуються. Після завершення зазначеного періоду дисконтна ставка складе лише 0,65% від суми залишку кредиту.

А до 10 березня включно ті, хто оформить кредит Comfort на сторінці акції maldives.moneyveo.com.ua, – ще й автоматично стануть учасниками розіграшу подорожі на Мальдіви. Визначення переможця суперпризу відбудеться рандомно з 15 по 17 березня, а результати розіграшу будуть оголошені на сайті акції або на YouTube-каналі Moneyveo.

Переваги кредитної програми Comfort

Comfort передбачає довгострокове кредитування: максимальний строк – 126 днів, максимальна сума – 30 000 грн. Продукт відрізняється від Smart-кредиту, який видається на один місяць і меншу суму (до 22 000 грн), головним чином можливістю тривалого строку погашення.

Вигоди кредитного продукту Comfort полягають у такому:

  • Відсутність дзвінків і поручительства – у сервісі не запитують контактів родичів клієнта у разі можливих проблем із поверненням боргу, не залучають і поручителів в якості забезпечення кредиту.
  • Значна сума – до 30 000 грн. Ця сума дозволяє стати, наприклад, щасливим володарем новенького iPhone 12 Mini на 64 гігабайти.
  • Тривалий термін погашення, тобто користувач оплачує кредит однаковими частинами впродовж усього строку кредитування; але під час акційної пропозиції він може повернути борг без оплати процентів протягом 42 днів.
  • Висока швидкість оформлення без паперової тяганини – як і у випадку із кредитом Smart, весь процес оформлення, включаючи подачу анкети і прийняття рішення по заявці системою, складає лише 8 хвилин. Для отримання коштів компанія вимагає тільки паспорт та ІПН клієнта, але в рідкісних ситуаціях може запросити додаткові документи.

Відхід від формальностей і громіздскості у створенні кредитних продуктів – ще раз свідчить про те, що компанія дотримується customer-centric стратегії і пропонує прості, інтуїтивно зрозумілі, рішення клієнтам.

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