Кількість летальних випадків зростає – МОЗ опублікував дані по COVID-19

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Києві

Число хворих коронавірусом зростає. Колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 20 серпня, число хворих коронавірусом в Україні помітно зросла: зафіксовано 1732 нових випадків проти 1600 за попередні 24 години. Також збільшилася і кількість смертей: 19 серпня померли 26 людини, 20-го – вже 38.

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Підтверджено випадки коронавирусной хвороби COVID-19 у 104 дітей та 32 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Детальна статистика

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Києві – 232 людини. Далі Харківська область – 156 хворих, Дніпропетровська – 148, Одеська – 127, Запорізька – 119.

За даними МОЗ:

госпіталізован – 616 людиней;

летальних випадків – 38;

одужали – 763 людини.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27444 особи,

методом ІФА – 8462 особи,

експрес-тестами – 20019 людина.

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За весь час пандемії в Україні захворіли 2 273 558 людей, видужали – 2 200 763. За цей період зареєстровано 53 432 летальних випадків. ПЛР-тестуванням скористалися 11 800 769 людей.

Як пережити постковідний стан

Лікарі радять менше працювати і не вживати багато ліків, більше пити води і відпочивати. Ця проста формула прискорить вихід з постковідного стану. Переважну слабкість протягом місяця можуть відчувати навіть ті, хто хворів безсимптомно.

Пацієнти, які перехворіли ковідом, скаржаться на слабкість і втрату активності. Лікар Владислава Романюк закликає не поспішати встановлювати рекорди. І не радить звинувачувати себе в ліні.

Зниження працездатності і слабкість спостерігається у всіх людей, що перехворіли ковідом. Цей стан може протриматися місяць-два.

Найбільше страждає від вірусних навантажень печінка. Якщо не було ускладнень, відновиться через місяць. Однак варто дотримуватися певних умов: не навантажувати медикаментозно і вживати багато води.

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Нагадаємо, нова хвиля епідемії коронавируса в Україні очікується в жовтні-листопаді. Через штам "Дельта" спалах захворюваності може статися і раніше.

Тим часом швейцарський експерт з питань цифрової безпеки та захисту даних Марк Рюф повідомив, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців . У МОЗ кажуть, що це фейк.