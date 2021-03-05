Кількість ПЛР-тестів збільшено в 400 разів з початку пандемії – Степанов

Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість ПЛР-тестів в 400 разів з початку пандемії COVID-19. На початку пандемії кількість тестів становило 200 на добу.
Про це заявив в ході години запитань до уряду глава МОЗ Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, на сьогоднішній день обладнано киснем 59 471 ліжко, а також запущено в роботу близько 6 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.
"А можливості тестування збільшили з 200 тестів на добу на початку пандемії до 80 тисяч на сьогодні. Тобто, в 400 разів. І це тільки тестування методом ПЛР", – заявив міністр.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні запустять онлайн-платформу з вакцинації від COVID-19.
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