Кількість померлих від СОVID-19 потрібно множити на два – Комаровський

Чи можуть українці довіряти статистиці COVID-19 зокрема про кількість нових випадків? Лише даними Академії медичних наук.
Про це заявив лікар Євген Комаровський у прямому ефірі передачі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі Україна24.
"Цифру померлих (ред. – від коронавірусу) протягом доби треба однозначно множити надвоє, це як мінімум. Тому що значна кількість людей помирають удома. Якщо до того, як померти ця людина не здала ПЛР, то хто ж їй поставить діагноз коронавірус. Це раз. Значна кількість людей помирає від наслідків коронавірусної інфекції. Той самий тромбоз – на етапі одужання. Знову-таки, є таке визначення, як лонг-ковід, віддалені симптоми, з тромбозами, міокардитами, інфарктами, інсультами і т.д. теж величезна проблема", – каже Євген Комаровський.
За його словами, величезна кількість людей помирає побічно.
Далі по темі
"Чому? Тому що у нього онкологія, а він вчасно не зміг отримати допомогу. тому що всі комп'ютерні томографи зайняті ковідом", – додав лікар.
Зазначимо, що з 11 грудня 2020 року до 16 листопада 2021 року смертність від COVID-19 зросла на 553 випадки.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 208 чоловік;
- летальних наслідків – 608;
- одужало – 24 569 чоловік.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 3400340 чоловік;
- видужало – 2 877 021 чоловік;
- летальних наслідків – 84 149.