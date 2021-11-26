Кількість померлих від СОVID-19 потрібно множити на два – Комаровський

З грудня 2020 року смертність від коронавірусу зросла в Україні в кілька разів

В Україні статистика смертності від коронавірусу зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи можуть українці довіряти статистиці COVID-19 зокрема про кількість нових випадків? Лише даними Академії медичних наук.

Про це заявив лікар Євген Комаровський у прямому ефірі передачі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі Україна24.

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"Цифру померлих (ред. – від коронавірусу) протягом доби треба однозначно множити надвоє, це як мінімум. Тому що значна кількість людей помирають удома. Якщо до того, як померти ця людина не здала ПЛР, то хто ж їй поставить діагноз коронавірус. Це раз. Значна кількість людей помирає від наслідків коронавірусної інфекції. Той самий тромбоз – на етапі одужання. Знову-таки, є таке визначення, як лонг-ковід, віддалені симптоми, з тромбозами, міокардитами, інфарктами, інсультами і т.д. теж величезна проблема", – каже Євген Комаровський.

За його словами, величезна кількість людей помирає побічно.

"Чому? Тому що у нього онкологія, а він вчасно не зміг отримати допомогу. тому що всі комп'ютерні томографи зайняті ковідом", – додав лікар.

Зазначимо, що з 11 грудня 2020 року до 16 листопада 2021 року смертність від COVID-19 зросла на 553 випадки.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

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