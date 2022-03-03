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Колаборантів в Україні чекає кримінальна відповідальність: ухвалено закон

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 16:46
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Рада доповнила Кримінальний кодекс України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

3 березня 2022 року Верховна Рада України провела пленарне засідання, під час якого ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

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Що в законах

Як зазначається, було ухвалено два закони:

  • закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143);
  • закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144).

Законом №5144 пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс України статтею 111-1 "Колабораційна діяльність", якою передбачена кримінальна відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

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Зокрема, йшлося про зміни до статті 55 КК України, що передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років.

А ось у законі №5143 пропонувалося дозволити ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Також передбачалася можливість ліквідації юросіб, якщо їхніх уповноважених осіб було засуджено за вчинення кримінального правопорушення проти основ нацбезпеки України, передбаченого статтею 111-1 КК України (колабораціонізм. – Ред.).

Крім цього, пропонувалося заборонити особам, які засуджені за колабораціонізм, бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про затвердження указу президента України щодо запровадження по всій країні загальної мобілізації у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії.

Мобілізацію оголошено у Києві та в усіх областях України, за винятком окупованого Криму.

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