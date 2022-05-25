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Командир "Азова" вперше вийшов на зв'язок після евакуації: що відбувається з військовими

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 травня, 09:42
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За попередньою інформацією, ніхто з військових не був вивезений до РФ
Денис Прокопенко вийшов на зв'язок. Фото: колаж "Сьогодні"
Денис Прокопенко вийшов на зв'язок. Фото: колаж "Сьогодні"

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко вийшов на зв'язок зі своєю дружиною. Він розповів, що українських захисників утримують у задовільних умовах. Крім того, військові "Азову" не зазнають насильства.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

Телефонна розмова Прокопенка з дружиною була короткою. За її словами, не відразу було зрозуміло, чи міг Прокопенко вільно говорити під час дзвінка.

"Він сказав, що з ним все гаразд, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні", – розповіла Катерина Прокопенко.

Вона зазначила, що захисників Маріуполя годують та дають воду. А умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнавали насильства.

"Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але наразі є треті сторони – ООН та Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", – додала дівчина.

Варто зазначити, що багато поранених військових "Азову" перебувають у в'язниці села Оленівка Донецької області, що окуповане Росією. Інша частина захисників перебуває у лікарні Новоазовська. Дружина Прокопенка наголосила, що, за її інформацією, ніхто з військових не був вивезений до РФ.

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. Вночі проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доправлено в Оленівку. Обидва населені пункти на окупованій території.

20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що командування досі перебуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. Однак операція з порятунку військовослужбовців триває.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі". На фото зруйнований меткомбінат, який взяв на себе удар окупантів.

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