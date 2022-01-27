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Командувач Нацгвардії подав у відставку через криваву стрілянину у Дніпрі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 16:34
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Микола Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоби нацгвардійці не могли впливати на розслідування
Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військовослужбовців у Дніпрі.

Про це повідомили на брифінгу у четвер, 27 січня.

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Деталі

Микола Балан також усунув командування полку, в якому сталася трагедія, щоби нацгвардійці не могли впливати на розслідування.

За словами Балана, вранці 27 січня він захотів написати рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії. Це пов’язано з тим, що за будь-які дії відповідає командир чи командувач.

Біографія Балана

  • У 1992 році закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище ім. Дзержинського МВС СРСР.
  • 2003 року закінчив Національну академію прикордонних військ України.
  • 2017 року закінчив Національну академію державного управління при президентові України з відзнакою.
  • Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
  • З 2010 року – начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
  • 18 квітня 2014 року Указом президента України було призначено заступником командувача Національної гвардії України.
  • З 6 лютого 2015 року до 31 грудня 2015 року виконував обов'язки командувача Національної гвардії України.
  • З 7 травня 2019 року знову виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України. 14 червня призначено командувачем Національної гвардії України.
  • 23 серпня 2020 року присвоєно військове звання генерал-полковника.

Деталі трагедії

  • Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло 5 осіб, 5 – поранено.
  • Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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