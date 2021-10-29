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СЬОГОДНІ Новини України

Комаровський розповів, кого потрібно вакцинувати в першу чергу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 22:56
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Він назвав групи людей, які обов'язково мають бути вакциновані, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби
Комаровський вважає, що обов'язкова вакцинація має бути не для всіх.
Комаровський вважає, що обов'язкова вакцинація має бути не для всіх. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук та відомий лікар Євген Комаровський розкритикував кампанію влади щодо вакцинації населення. Він вважає, що її треба було організувати в інший спосіб.

Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Кого треба обов'язково вакцинувати

Лікар стверджує, що поставивши завдання "вакцинувати всіх за будь-яку ціну", влада однозначно програє.

"Ми повинні поставити завдання перше і найголовніше – за будь-яку ціну вакцинувати тих, для кого коронавірус смертельно небезпечний. Всі наші зусилля ми повинні спрямувати на людей 60+" , – сказав він.

Також необхідно вакцинувати всіх людей, у кого є патологія, що принципово сприяє тяжкому перебігу коронавірусної інфекції:

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  • цукровий діабет,
  • ожиріння,
  • гіпертонія,
  • люди, які перенесли інфаркти та інсульти.

Програли антивакцинаторам

Комаровський вважає, що влада програла антивакцинальній громадськості.

"Вони набагато активніші в соціальних мережах, вони згуртованіші. Вони створюють таку кількість питань і аргументів, що держава не може на всі ці питання відповісти. Крім цього, люди настільки звикли, що держава – їх ворог, що все, що виходить з боку держави – рекомендації МОЗ чи побажання політиків – сприймається як те, що хочеться уникнути", – Сказав лікар.

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Комаровський – не противник вакцинації

Раніше лікар заявив, що немає нічого дивного в тому, що у Моршині Львівської області більшість жителів вакцинувалися коронавірусом і не хворіють.

За словами Комаровського, він має неоднозначне ставлення до цієї події. Адже масова вакцинація має бути нормою, а не вважатися дивом .

"Ми вже дійшли до того, що абсолютно банальну, очевидну ситуацію, коли в якомусь містечку влада виявилася адекватною і створила умови, щоб люди масово прищепилися, ми називаємо словом "Моршинське диво". 70% населення прищепилося – матусі дорогі! Боже, диво, і там рідше хворіють! Чому ви дивуєтесь?" , – сказав він.

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