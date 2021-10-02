Комфортне місто для всіх: в столиці проходить "Марш за Київ" (фото, відео)

Сьогодні, 2 жовтня, в столиці проходить "Марш за Київ". Почався він від Верховної ради, далі дійде до Офісу Президента, а фінішує біля Київської міської державної адміністрації.
Вимоги
Учасники маршу висунули 5 системних вимог. Люди вважають, що саме це може змінити ситуацію в місті.
- Зупинити забудову в місті;
- Розробити повністю новий генплан і відмовитися від генплану забудовників 2025;
- Провести реформу транспорту і мобільності;
- Повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;
- Забезпечити чисте повітря і воду.
Головна вимога – комфортне місто для всіх. Люди впевнені, що окремо їх не чують, тому вони об'єдналися.
Марш рівності в Києві пройшов без порушень – поліція
Вимагаємо міста, де:
- головними є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто;
- столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять;
- кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися.
Також на марші був один противник заходу. Чоловік напав на поліцію, але його вивели. На відео звучить ненормативна лексика.
Раніше ми повідомляли:
- У центрі Києва, під час проведення Маршу рівності , дівчина лягла прямо перед колоною марширують.
- 12 вересня в Харкові пройшов третій за рахунком Kharkiv Pride 2021 . Учасники з 12 години почали збиратися біля північного корпусу Харківського національного університету ім. В. Каразіна.