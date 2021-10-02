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Комфортне місто для всіх: в столиці проходить "Марш за Київ" (фото, відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 жовтня, 15:16
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Учасники маршу висунули 5 системних вимог
"Марш за Київ". Фото: "Сьогодні"
"Марш за Київ". Фото: "Сьогодні"

Сьогодні, 2 жовтня, в столиці проходить "Марш за Київ". Почався він від Верховної ради, далі дійде до Офісу Президента, а фінішує біля Київської міської державної адміністрації.

"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"
"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"

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"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"
"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"

Вимоги

Учасники маршу висунули 5 системних вимог. Люди вважають, що саме це може змінити ситуацію в місті.

  • Зупинити забудову в місті;
  • Розробити повністю новий генплан і відмовитися від генплану забудовників 2025;
  • Провести реформу транспорту і мобільності;
  • Повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах;
  • Забезпечити чисте повітря і воду.

Головна вимога – комфортне місто для всіх. Люди впевнені, що окремо їх не чують, тому вони об'єдналися.

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Вимагаємо міста, де:

  • головними є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто;
  • столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять;
  • кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися.

"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"
"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"

"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"
"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"

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"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"
"Марш за Київ". Фото сайту "Сьогодні"

Також на марші був один противник заходу. Чоловік напав на поліцію, але його вивели. На відео звучить ненормативна лексика.

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