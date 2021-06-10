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Комітет нацоборони рекомендує Раді прийняти законопроект про основи національного опору

10 червня 2021 18:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Рух опору буде вестися на тимчасово окупованій території України, а територіальна оборона на решті території країни

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував прийняти в першому читанні законопроект президента про основи національного опору (№ 5557).

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Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу",

"Це безальтернативний шлях максимально швидко зміцнити нашу державу в умовах зростаючих загроз", – заявив голова комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.

Він нагадав, що законопроект передбачає створення руху опору і розвиток потужної територіальної оборони, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного опору.

Керувати територіальною обороною буде головнокомандувач ЗСУ через командувача військ територіальної оборони, а очолить її президент як Верховний головнокомандувач.

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Відзначимо, що рух опору буде вестися на можливій тимчасово окупованій території України, а територіальна оборона буде вестися по всій Україні.

"Це істотно підсилить обороноздатність, а потенційний агресор буде знати, що в кожній області та районі є організовані підрозділи, які готові дати відсіч", – переконаний Завітневич.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Верховна Рада не проголосує за законопроект №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів)", то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.

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