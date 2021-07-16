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Комітет Ради підтримав кандидатуру наступника Авакова

16 липня 2021 10:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні депутати голосуватимуть за призначення нового міністра внутрішніх справ – ним може стати слуга народу

Денис Монастирський. Фото: facebook.com/moden.ua

Денис Монастирський. Фото: facebook.com/moden.ua

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання кандидатури народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

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На сьогоднішньому засіданні 18 членів комітету підтримали подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо Монастирського і рекомендували парламенту призначити його новим міністром внутрішніх справ. Один член комітету утримався.

Монастирський у центрі. Фото: Facebook

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

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Своєю чергою сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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