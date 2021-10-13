Кому ще дозу? В Україні можуть запропонувати бустерну COVID-вакцинацію

Бустерна доза, якщо і буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації

В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне це питання на наступному тижні.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає " РБК-Україна ".

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Додаткову дозу будуть пропонувати зробити після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу щеплень. Кузін додав, що на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть людям, що страждають від хронічних захворювань.

"Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей (тобто для тих, хто має хронічні хвороби – ред.). Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, та розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій", - сказав Кузін.

В реанімаціях все менше місць

В Україні більше половини реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими. При зайнятості кисневих ліжок на 57% реанімаційні складають – 58%

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Кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

За останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.

Захворюваність COVID-19 виросла в 2,5 рази

У порівнянні з минулорічними показниками, позитивних тестів на коронавірус зараз вдвічі більше, випадків захворюваності – в 2,5 рази більше, а летальних випадків – втричі більше.

Варто зазначити, що 7-денна середня добова кількість випадків захворюваності становила 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік.

Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання в 2,3 раза.

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