Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Новини України

Кому ще дозу? В Україні можуть запропонувати бустерну COVID-вакцинацію

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 23:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бустерна доза, якщо і буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне це питання на наступному тижні.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає " РБК-Україна ".

Реклама

Додаткову дозу будуть пропонувати зробити після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу щеплень. Кузін додав, що на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть людям, що страждають від хронічних захворювань.

"Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей (тобто для тих, хто має хронічні хвороби – ред.). Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, та розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій", - сказав Кузін.

В реанімаціях все менше місць

В Україні більше половини реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими. При зайнятості кисневих ліжок на 57% реанімаційні складають – 58%

Реклама
  • Кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).
  • За останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.

Захворюваність COVID-19 виросла в 2,5 рази

У порівнянні з минулорічними показниками, позитивних тестів на коронавірус зараз вдвічі більше, випадків захворюваності – в 2,5 рази більше, а летальних випадків – втричі більше.

Варто зазначити, що 7-денна середня добова кількість випадків захворюваності становила 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік.

Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання в 2,3 раза.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

80 751

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти