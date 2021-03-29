Кому загрожує зараження COVID-19 під час нової хвилі в Україні? Відповів лікар

Інфікуватися можуть переважно ті, хто ще не хворів

Кількість людей, яким загрожує інфікування коронавірусом в Україні, почала зменшуватися.

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Про це в Facebook написав лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.

Однак він зазначив, що під час нової хвилі коронавірусу інфікуватися можуть переважно ті, хто ще не хворів.

"Відповідно до офіційних даних, повторних випадків ковіду трошки менше 0,1%. Реальний показник, на мою думку, ще кращий. Ви самі знаєте, що дуже багато людей уже перехворіли. Проаналізуйте своє оточення, щоб це підтвердити. Отже нова стрімка хвиля накриває переважно тих, хто зумів прожити рік пандемії без ураження", – написав Сільковський.

За його словами, багатьох людей наразі накриває паніка, тому що в лікарню ломляться навіть ті, кому вона не потрібна.

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"В лікарні намагаються довше лікуватися ті, хто цілком собі можуть уже доліковуватися дома", – зазначив лікар.

Раніше львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

Також новини "Сьогодні" поцікавилися у медика, чому кількість хворих ковідом різко зростає саме в західних областях.

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