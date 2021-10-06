Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Кому, крім Труханова, оголосили підозри: імена

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 жовтня, 15:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Сьогодні" дізнався всі подробиці. У справі замішаний один з відомих одеситів
Труханову і ще кільком чиновникам вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні".
Труханову і ще кільком чиновникам вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні".

Меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру. Також ймовірними підозрюваними стали бізнесмен Володимир Галантерік і перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.

Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Що кажуть у НАБУ?

Зараз йдуть процесуальні дії – вручення підозр.

"Зараз йдуть процесуальні дії. Які саме? Вручення підозр. Генпрокурор їх підписала, а тепер здійснюється вручення", – повідомив "Сьогодні" спікер Одеського відділення НАБУ Ростислав Дробожур.

Водночас Дробожур не підтвердив, але і не спростував інформації, що крім мера Одеси, одну з підозр висунуто, нібито, першому заступнику директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександру Ахмерову. Світло на ситуацію в певній мірі пролила дружина Ахмерова – депутатка Світлана Осауленко.

"Я не знаю, що коментувати. Знаю тільки те, що пишуть Telegram-канали. Можу сказати одне: те, що чіпляють моє прізвище і прізвище мого чоловіка – це маячня. Ахмерову нічого не вручали. Він на роботі. Все, що фігурує в Telegram-каналах, епізоди, це було до приходу Ахмерова в департамент", – повідомила "Сьогодні" Світлана Осауленко.

Світлана Осауленко, Олександр Ахмеров
Світлана Осауленко, Олександр Ахмеров / Фото: Трасса-Е95

Реклама

Хто такий "відомий одесит"?

У той же час джерела "Сьогодні" в правоохоронних органах на питання про те, хто ж один з відомих одеситів, кому підписана підозра, не виключили, що мова йде про бізнесмена Володимира Галантеріка (його ім'я назвали в ЗМІ). До того ж силовики не спростували цієї інформації, але і не підтвердили.

Бізнесмен Володимир Галантернік. Фото: Forbes.ua
Бізнесмен Володимир Галантернік. Фото: Forbes.ua

Підозра Труханову

Національне антикорупційне бюро України вручило підозру меру Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня.

Реклама

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП... Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", – розповіла генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Вона додала, що всі ці люди причетні до злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

70 896

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти