Кому, крім Труханова, оголосили підозри: імена

"Сьогодні" дізнався всі подробиці. У справі замішаний один з відомих одеситів

Труханову і ще кільком чиновникам вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні".

Меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру. Також ймовірними підозрюваними стали бізнесмен Володимир Галантерік і перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.

Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Що кажуть у НАБУ?

Зараз йдуть процесуальні дії – вручення підозр.

"Зараз йдуть процесуальні дії. Які саме? Вручення підозр. Генпрокурор їх підписала, а тепер здійснюється вручення", – повідомив "Сьогодні" спікер Одеського відділення НАБУ Ростислав Дробожур.

Водночас Дробожур не підтвердив, але і не спростував інформації, що крім мера Одеси, одну з підозр висунуто, нібито, першому заступнику директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександру Ахмерову. Світло на ситуацію в певній мірі пролила дружина Ахмерова – депутатка Світлана Осауленко.

"Я не знаю, що коментувати. Знаю тільки те, що пишуть Telegram-канали. Можу сказати одне: те, що чіпляють моє прізвище і прізвище мого чоловіка – це маячня. Ахмерову нічого не вручали. Він на роботі. Все, що фігурує в Telegram-каналах, епізоди, це було до приходу Ахмерова в департамент", – повідомила "Сьогодні" Світлана Осауленко.

Світлана Осауленко, Олександр Ахмеров / Фото: Трасса-Е95

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Хто такий "відомий одесит"?

У той же час джерела "Сьогодні" в правоохоронних органах на питання про те, хто ж один з відомих одеситів, кому підписана підозра, не виключили, що мова йде про бізнесмена Володимира Галантеріка (його ім'я назвали в ЗМІ). До того ж силовики не спростували цієї інформації, але і не підтвердили.

Бізнесмен Володимир Галантернік. Фото: Forbes.ua

Підозра Труханову

Національне антикорупційне бюро України вручило підозру меру Одеси Геннадію Труханову 6 жовтня.

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"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП... Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", – розповіла генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Вона додала, що всі ці люди причетні до злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

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