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Кому "світить" жорсткий карантин: Степанов назвав умови для "червоної зони"

5 лютого, 10:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна повернеться до адаптивного карантину з розподілом на зони. Кому не пощастить з червоними обмеженнями

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови, за яких в Україні вводитимуться жорсткі обмеження "червоної зони" в рамках адаптивного карантину. Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді на Годині запитань до уряду.

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За його словами, локальні обмеження вводитимуться залежно від зміни епідеміологічної ситуації в конкретній області.

"Якщо збільшуватиметься навантаження на систему охорони здоров'я такими темпами, які можуть призвести до колапсу, то на території такого регіону вводитиметься "червоний" рівень небезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження", – сказав Степанов.

Якщо заповненість ліжок з киснем перевищить 65% або буде зростання понад 50% госпіталізованих протягом семи днів – вводитимуться жорсткі обмеження на території області до моменту стабілізації ситуації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", після закінчення січневого локдауну країна живе в загальнонаціональному карантині з обмеженнями "помаранчевої зони" до кінця лютого. Однак уряд не просто продовжуватиме його, а знову введе адаптивний карантин.

Прем'єр-міністр Денис Шімигаль заявив, що карантин точно продовжать до 30 квітня, але це ще не межа.

Відео: Сьогодні
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карантин Максим Степанов адаптивний карантин

Джерело: Сьогодні

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